كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر تسجل 186 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 186 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتسع حالات وفاة، في الوقت الذي تماثل فيه 121 مريضاً للشفاء.

وأوضح الناطق باسم لجنة رصد الوباء جمال فورار اليوم، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 50.400 من بينها 186 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ عدد الوفيات 1698 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 35428 شخصاً.