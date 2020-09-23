كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تعبر عن أسفها لعقوبات أوروبا ثم تقول إن لا قيمة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تركيا تعبر عن أسفها لعقوبات أوروبا ثم تقول إن لا قيمة لها كتب

متابعات_ اليمن العربي

تتضارب التصريحات التركية بشأن العقوبات الأوروبية بشأن حظر الأسلحة إلى ليبيا.

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ففي رد فعل مضطرب يكشف عن تأثير العقوبات الأوروبية ضد شركات تابعة لها انتهكت قرار حظر الأسلحة إلى ليبيا، عبرت تركيا عن أسفها لهذا القرار ووصفته بالخاطئ، ثم عادت وزعمت أنه لا قيمة له.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنّه "من المؤسف للغاية أن يُتّخذ قرار خاطئ كهذا في وقت تُبذل فيه الجهود لخفض منسوب التوتّرات في شرق المتوسط"، بحسب قولها، وزعمت أنها تعتبر هذا القرار "لا قيمة له".

وفرض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.