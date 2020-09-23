السيسي يؤكد على أهمية إنهاء الأزمة في اليمن من خلال تنفيذ المرجعيات الاسياسية الثلاث

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على اهمية الوقفة الحاسمة لانهاء الازمة في اليمن من خلال تنفيذ المرجعيات الاساسية الثلاث المتفق عليها عربياً واقليمياً ودوليا، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



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وقال الرئيس السيسي في كلمته امام الجمعية العام للامم المتحدة "آن الاوان لوقفة حاسمة تنهي الازمة في اليمن من خلال تنفيذ المرجعيات الاساسية المتمثلة في المباردة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن الدولي وخاصة القرار رقم 2216 ".

وشدد على ضرورة إنهاء الازمة في اليمن، بما يحترم الشرعية ويكفل وحدة اليمن واستقلاله ،ووقف استغلال اراضيه لاستهداف دول الجوار او لعرقلة حرية الملاحة في مضيق باب المندب.