الجيش الليبي يؤكد مقتل زعيم داعش بشمال إفريقيا

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، مقتل زعيم تنظيم ‎داعش في شمال إفريقيا المدعو أبو معاذ العراقي في عملية حي عبدالكافي داخل سبها.



وقال المتحدث العسكري الليبي في بيان، إنه "إلحاقا لمؤتمرنا الصحافي الاستثنائي يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الماضي والذي أعلن فيه القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة تنظيم داعش في حي عبدالكافي بمدينة سبها حيث تم القضاء على 9 إرهابيين والقبض على اثنين من زوجاتهم".

وأضاف "أعلن في مؤتمر 15 سبتمبر أن من بين القتلى زعيم التنظيم في ليبيا المكنى أبو عبدالله الليبي إلا أنه وبعد استيفاء التحقيقات والقبض على داعشي آخر في منطقة غدوة وجمع الأدلة، تبين أن المقتول هو أبو معاذ العراقي ويكنى كذلك أبو عبدالله العراقي، وهو زعيم تنظيم داعش في شمال إفريقيا".

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كما أضاف البيان أن العراقي دخل ليبيا بتاريخ 12 سبتمبر 2014م مع الإرهابي عبد العزيز الأنباري بجوازات سفر ليبية مزورة عن طريق تركيا، لافتا إلى أن الأنباري حينها كان أميرا للتنظيم في ليبيا وأبو عبدالله مساعدا له بتكليف مباشر من أمير التنظيم أبو بكر البغدادي".

وتابع البيان "بعد مقتل الأنباري على يد الجيش الليبي في أحداث درنة في سنة 2015 تم تكليف أبو عبدالله العراقي بزعامة التنظيم في شمال إفريقيا".

وأفادت مصادر بجهات التحقيق أن اسمه عبدالله الربعي، وهو من أكراد العراق، وهذا ما يعلل استماتة العناصر الإرهابية التي كانت معه في الدفاع عنه لمدة 7 ساعات متواصلة.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي كان قد أكد قبل شهر ونصف، أن وحداته تمكنت من القضاء على خلية تابعة لتنظيم داعش، كانت تجهز لمهاجمة مواقع نفطية جنوب البلاد