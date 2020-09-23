شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أممي: 442 مليار دولار حجم الخسائر الاقتصادية في سوريا والان نبدء بالتفاصيل
أفادت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 442 مليار دولار خلال ثماني سنوات بسبب الحرب.
وأشارت اللجنة في تقرير مشترك بعنوان "سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب" أعدّته بالتعاون مع مركز الدراسات السورية في جامعة سانت آندروز ونشرته اليوم، إلى أن التقرير وجد أن مؤشر التنمية البشرية في سوريا شهد انخفاضاً حاداً من 0.64 % عام 2010 إلى 0.549 % في عام 2018.
وأفادت اللجنة أن التقرير الذي يغطي الفترة الواقعة بين 2011 إلى 2019، كشف عن أن 82 % من الأضرار الناجمة عن الصراع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات كثافة في رأس المال: الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة.
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