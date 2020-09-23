شكرا لقرائتكم خبر عن لسد العجز.. نيويورك تمنح 9 آلاف موظف إجازة دون أجر والان نبدء بالتفاصيل

أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الأربعاء، اعتزام المدينة توسيع نطاق الإجازات دون أجر للعاملين في حكومتها ليشمل 9000 موظف لمدة أسبوع لتوفير 21 مليون دولار.

وبحسب القرار الجديد سيكون على جميع الموظفين الإداريين وغير النقابيين الحصول على إجازة دون أجر لمدة 5 أيام اعتبارا من أول أكتوبر وحتى مارس المقبلين.

كان دي بلاسيو أصدر قرارا مماثلا يشمله و500 من موظفي مكتب عمدة المدينة لتوفير مليون دولار.

وتواجه مدينة نيوويورك عجزا في الإيرادات بقيمة 9 مليارات دولار حتى يونيو المقبل. وحذر عمدة المدينة من احتمال تسريح ما يصل إلى 22 ألف موظف في ظل غياب المساعدات المالية الاتحادية وعدم السماح للمدينة بالحصول على قروض طويلة الأجل.