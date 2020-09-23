اعتقال عصابة بالكوفة سرقت 27 دراجة نارية

اعلنت قيادة شرطة النجف، الاربعاء، عن اعتقال عصابة بقضاء الكوفة سرقت 27 دراجة نارية.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، ان "قائد شرطة النجف اللواء فائق فليح الفتلاوي اشرف على عملية القاء القبض على عصابة مكونة من أربعة أشخاص يقومون بالسرقة".
واضافت انه "تم تشكيل فريقا للتحقيق بجرائم السرقة من مدير قسم مكافحة اجرام النجف وضابط شعبة الكوفة وعدد من الضباط والمنتسبين والذي توصل إلى العصابة"، مشيرا الى ان "هذه العصابة قامت بسرقة ٢٧ دراجة نارية وودراجات حمل (ستوته ) وضبطت بحوزتهم مادة الكرستال المخدرة ومواد تعاطي وقد اعترفوا بارتكابهم الجرائم".
وتابعت انه "تم احالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".
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