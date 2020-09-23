هزة أرضية بقوة (2،9) درجة تضرب شمال شرق قضاء كلار

اعلنت وزارة النقل، الاربعاء، عن تسجيل هزة أرضية بقوة (2،9) درجة شمال شرق قضاء كلار في السليمانية.



وقلت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية خفيفة مساء اليوم الموافق 23/ ايلول / 2020 في شمال شرق قضاء كلار عند الساعة (6:30:36) بالتوقيت المحلي لمحافظة السليمانية".

وأضافت أن "قوة الهزة بلغت (9’2) درجة على مقياس رختر وتبعد (33) كم شمال شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين".