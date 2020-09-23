شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يسجل 5055 إصابة جديدة بفيروس كورونا و72 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5055 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 332635 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 72 حالة وفاة.



وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 8754 حالة بعد تسجيل 72 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 264988 بعد تسجيل 3231 حالة شفاء اليوم أيضا.

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