شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الألماني في الحجر الصحي بسبب إصابة حارسه بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دخل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في حجر صحي بسبب إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا.



وأعلنت الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء أن الاختبار الأول الذي خضع إليه ماس للكشف عن الإصابة بالفيروس جاء سلبيا.

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