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34 طنا من الغذاء للأسر الأكثر احتياجا في لبنان

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- بواسطة أيمن الوشواش - الأربعاء - 23 سبتمبر 2020

Wed - 23 Sep 2020

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فريق مركز الملك سلمان يوزع السلال بلبنان (واس)

فريق مركز الملك سلمان يوزع السلال بلبنان (واس)

الفريق يزور الأسر الأكثر احتياجا (مكة)

الفريق يزور الأسر الأكثر احتياجا (مكة)

الفريق يحمل السلال للمحتاجين (واس)

الفريق يحمل السلال للمحتاجين (واس)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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