34 طنا من الغذاء للأسر الأكثر احتياجا في لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأربعاء - 23 سبتمبر 2020 Wed - 23 Sep 2020 Advertisements

فريق مركز الملك سلمان يوزع السلال بلبنان (واس) الفريق يزور الأسر الأكثر احتياجا (مكة) الفريق يحمل السلال للمحتاجين (واس)

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