- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر 34 طنا من الغذاء للأسر الأكثر احتياجا في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأربعاء - 23 سبتمبر 2020
Wed - 23 Sep 2020
فريق مركز الملك سلمان يوزع السلال بلبنان (واس)
الفريق يزور الأسر الأكثر احتياجا (مكة)
الفريق يحمل السلال للمحتاجين (واس)
كانت هذه تفاصيل خبر 34 طنا من الغذاء للأسر الأكثر احتياجا في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.