الإرياني: إيران اعترفت بأجندتها التخريبية في اليمن

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وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن التدخلات الإيرانية في اليمن والحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي وراح ضحيتها عشرات الآلاف بين قتيل وجريح وكبدت الاقتصاد اليمني خسائر فادحة وخلفت مأساة إنسانية هي الأكبر عالميا، تجاوز سافر لمبدأ السيادة الوطنية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وتحد لإرادة المجتمع الدولي في إرساء السلام في اليمن والمنطقة.
وكان الجيش الإيراني أعلن نقل تكنولوجيا التسليح، بما فيه والصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، لجماعة الحوثي المحسوبة على طهران في اليمن.
وأكدت تقارير خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، تورط إيران في تسليح الحوثيين وتطوير قدراتهم الصاروخية، مستعرضة أدلة ووثائق توصل إليها الخبراء من خلال فحص حطام الصواريخ والطائرات المسيرة التي سقطت على السعودية ومأرب، تؤكد أن الأسلحة وقطع الغيار إيرانية الصنع، بعضها تم شراؤه عبر حوالات بنكية.
من جهة أخرى، وثق تقرير صادر عن مركز العاصمة الإعلامي وقوع 913 جريمة حوثية وفوضى أمنية، في نطاق أمانة صنعاء الواقعة منذ يناير حتى نهاية أغسطس.
وبحسب تقديرات الفريق فإن ما يصل إلى 10 آلاف جريمة أخرى حدثت في صنعاء خلال فترة الرصد.
مشاهدات يمنية
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جرائم الحوثيين في صنعاء خلال شهر:
913 جريمة
53 قتل
140إصابة
220 اختطاف
74 اعتداء جسدي
71 اقتحام ومداهمة
144 استيلاء بقوة السلاح
205 سطو على عقارات
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