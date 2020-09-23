شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: إيران اعترفت بأجندتها التخريبية في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الحكومة اليمنية أن إعلان المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أبوالفضل شكارجي وضع تقنيات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة تحت تصرف ميليشيات الحوثي، اعتراف إيراني واضح وصريح بإدارة ودعم التمرد والانقلاب الحوثي، تنفيذا لأجندتها التخريبية.

وقال ‏وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن التدخلات الإيرانية في اليمن والحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي وراح ضحيتها عشرات الآلاف بين قتيل وجريح وكبدت الاقتصاد اليمني خسائر فادحة وخلفت مأساة إنسانية هي الأكبر عالميا، تجاوز سافر لمبدأ السيادة الوطنية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وتحد لإرادة المجتمع الدولي في إرساء السلام في اليمن والمنطقة.‏

وكان الجيش الإيراني أعلن نقل تكنولوجيا التسليح، بما فيه والصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، لجماعة الحوثي المحسوبة على طهران في اليمن.

وأكدت تقارير خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، تورط إيران في تسليح الحوثيين وتطوير قدراتهم الصاروخية، مستعرضة أدلة ووثائق توصل إليها الخبراء من خلال فحص حطام الصواريخ والطائرات المسيرة التي سقطت على السعودية ومأرب، تؤكد أن الأسلحة وقطع الغيار إيرانية الصنع، بعضها تم شراؤه عبر حوالات بنكية.

من جهة أخرى، وثق تقرير صادر عن مركز العاصمة الإعلامي وقوع 913 جريمة حوثية وفوضى أمنية، في نطاق أمانة صنعاء الواقعة منذ يناير حتى نهاية أغسطس.

وبحسب تقديرات الفريق فإن ما يصل إلى 10 آلاف جريمة أخرى حدثت في صنعاء خلال فترة الرصد.

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جرائم الحوثيين في صنعاء خلال شهر:

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913 جريمة

53 قتل

140إصابة

220 اختطاف

74 اعتداء جسدي

71 اقتحام ومداهمة

144 استيلاء بقوة السلاح

205 سطو على عقارات