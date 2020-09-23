شكرا لقرائتكم خبر كتاب أمريكي يكشف رشاوى قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فضح كبير المحررين في مجلة فوربس دان ألكساندر، تحركات قطر والرشاوى التي قدمتها فى واشنطن لتحسين صورتها.

وأجاب في كتابه الجديد «البيت الأبيض..إنك»، عن كيفية تورط قطر في ممارسات غير أخلاقية مع البيت الأبيض، وقدم أدلة على استئجار مكتب لصالح جهاز قطر للاستثمار في إحدى ناطحات السحاب الأمريكية، وفقا لـ»اليوم السابع» المصرية؟

وقال ألكساندر إنه بعد اتهام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقطر بتمويل الإرهابيين، تحركت الدوحة لكي تنقذ علاقتها مع ترمب. وكتب ألكساندر «من أجل إصلاح العلاقات، قامت قطر بفتح مكتب وهمي في أحد عقارات الرئيس لتحويل الأموال إليه»، وأضاف الكاتب الأمريكي «أصبح ترمب فجأة أفضل صديق لقطر مرة أخرى».

وشدد الكاتب على أن ما أقدمت عليه قطر يمثل أحد أكبر المخاوف التي انتابت المؤسسين الأوائل للولايات

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المتحدة «حكومة أجنبية تدفع لرئيس الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، على نحو لا تتم ملاحظته»، مشيرا إلى أنه تأكد من أن المكتب كان مجرد واجهة أنيقة فقط ولا يتضمن أي أعمال جارية.

ويضيف ألكساندر أن الدستور الأمريكي يحظر على المسؤولين قبول «أي هدية أو مكافأة أو منصب أو لقب، من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية» دون الحصول على موافقة من الكونجرس.

وأشار الكاتب إلى أن محامي ترمب أكد في وقت سابق أن الرئيس لا ينتهك الدستور عندما تزور الحكومات الأجنبية فنادقه لأنه تبادل للقيمة مقابل القيمة، حيث يدفعون المال، ويحصلون على غرفة في فندق، لكن حسب الكاتب «هذه الحجة تنهار هنا»، وأضاف «يبدو أن القطريين يدفعون لكن في المقابل، ما الذي يحصلون عليه؟ مكتب فارغ به نبتة ميتة على المنضدة ولا توجد روح في الأفق، لا تبدو هذه معاملة تجارية عادية».