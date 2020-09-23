إعادة فتح برج إيفل في باريس بعد إنذار بوجود قنبلة

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

أخلت السلطات الفرنسية برج إيفل لعدة ساعات، اليوم الأربعاء، بعدما تلقت الشرطة اتصالاً هاتفياً عن وجود قنبلة.



وأعيد فتح المعلم الشهير، بعد أن تم التأكد من عدم وجود أي تهديد.

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وقالت متحدثة باسم الشرطة: إن المعلم الشهير في باريس خضع للتفتيش الدقيق، دون العثور على أي متفجرات. وأعيد فتح البرج عصراً.

وأُخرج بضع مئات من الأشخاص من البرج قبل الظهر، منهم سياح وعاملون في المطاعم وموظفون.

وقال مرشد سياحي في الموقع، يدعى مانويل، بعد صدور أمر الإخلاء: «كان إخلاء منظماً، لم يحدث هلع».