تسجيل إصابة واحدة و5 حالات شفاء من فيروس كورونا في حضرموت

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، آخر مستجدات الفيروس المعروف عالمياً بـ"كوفيد19"، خلال الساعات الأخيرة .



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وقالت اللجنة في تغريدة له بتويتر، أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة و(5) حالات شفاء جميعها من حضرموت .. مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لليوم .

وبإحصائية اليوم إرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى (2029) منها (586) وفاة و(1245) تعافي