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وزير الخارجية الألماني في الحجر الصحي بسبب إصابة حارسه بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الألماني في الحجر الصحي بسبب إصابة حارسه بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

دخل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في حجر صحي بسبب إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس .

 

وأعلنت الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء أن الاختبار الأول الذي خضع إليه ماس للكشف عن الإصابة بالفيروس جاء سلبيا.

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