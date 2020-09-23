شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش الجزائري: التهديد الإرهابي تقلص كثيرا في البلاد والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، إن التهديد الإرهابي في بلاده تم تقليصه إلى أبسط تجلياته، مؤكدا مواصلة الكفاح حتى القضاء عليه نهائيا.

وصرح شنقريحة، خلال استقباله القائد العام للقوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، الجنرال ستيفان تاونساند: "من الواضح أنه وبفضل تعبئة وطنية واسعة، كان على رأسها الجيش الجزائري، تمكنت الجزائر بعد كفاح مرير ودون هوادة، من دحر الإرهاب الذي كان علينا مواجهته منذ سنوات التسعينيات، وهذا إنجاز كان ثمنه تضحيات جسيمة بشرية ومادية".

وأضاف: "الجزائر تغلبت على الإرهاب وحدها ودون مساعدة من أي طرف أجنبي كان، بفضل عزيمة وإصرار قواتها المسلحة والتعاون الوثيق بين مختلف الأسلاك الأمنية وكذا القناعات العالية للمواطنين".