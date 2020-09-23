شكرا لقرائتكم خبر عن شحنة مخدرات .. مصرع شخصين في تحطم طائرة بجواتيمالا والان نبدء بالتفاصيل

لقي شخصان مصرعهما ، إثر تحطمت طائرة يعتقد أنها كانت تحمل كميات من المخدرات في شمال جواتيمالا، حسبما قال الجيش اليوم الأربعاء.

وعثر على الطائرة، التي تردد أنها أقلعت من فنزويلا، وقد اشتعلت النيران فيها في منطقة مغطاة بالنباتات الكثيفة في سانتا مارتا ساليناس بالقرب من الحدود المكسيكية أمس الثلاثاء.

وقال الجيش عبر موقع "تويتر" إن الجنود عثروا على جثتين وكمية من الأسلحة وشحنة "غير شرعية محتملة".

وأفادت صحيفة "برينسا ليبر" إن الطائرة طراز "هوك 800" أقلعت بدون ترخيص من مدينة كويرنافاكا أمس الثلاثاء.