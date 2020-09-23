التعليم تعلن ضوابط انتقال الطلبة للسنة الدراسية 2020/ 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، ضوابط انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية للعام الدراسي 2021/2020 في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على ضوابط انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية في الكليات والجامعات الحكومة والأهلية اعتماداً على الفصل الثامن من دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه".



وأضاف أن "الضوابط نصت على أن يكون تقديم الطلبات للمشمولين عبر مراجعة الكلية او الجامعة الأصلية للحصول على الرقم السري الخاص بتفعيل استمارة التقديم الموجودة في البوابة الإلكترونية الخاصة بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة التي سوف تتيح ما لا يزيد عن (5) خيارات فقط"، موضحاً أن "التقديم سيبدأ من يوم الأحد الموافق 2020/10/11 ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/15".

