الاتحاد الاسيوي يعتبر الهلال السعودي منسحباً من دوري الابطال

وجاء في بيان رسمي من الاتحاد القاري، أنه "تم اعتبار جميع المباريات التي خاضها الهلال لاغية وغير محتسبة، بعد أن قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعباً للمباراة، وذلك بحسب المادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وبالتالي فقد تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي إلى دور الـ16".وأضاف البيان: "سمحت تعليمات البطولة بتسجيل 35 لاعباً لكل نادي، ولكن الهلال قام بتسجيل 30 لاعباً، ومن بين هؤلاء سافر 27 لاعباً مع الفريق إلى الدوحة، ومن أجل دعم الأجهازية الفنية للنادي المتأثر بحالات كورونا ، سمح الاتحاد بإضافة حارسي مرمى من أجل استبدال حراس المرمى الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية".

وأكمل: "على امتداد البطولة حافظ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قنوات التواصل مع النادي ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتعامل في الوقت المناسب مع كل استفسارتهما ومخاوفهما، وعلى الرغم من جهود الاتحاد الآسيوي، إلا أن نادي الهلال والاتحاد السعودي طلبا تأجيل المباراة أمام شباب الأهلي دبي، بالاعتماد على المادة 4.3 من التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ظل جائحة كورونا".



وتابع "إذا كان لدى الفريق المشارك أو النادي أقل من 13 لاعباً (بما في ذلك حارس مرمى واحد) من أجل خوض المباراة، وذلك لأي سبب (سواء كان متعلقاً بالفيروس أم لا)، فإن الفريق أو النادي المشارك لا يكون قادراً على خوض المباراة، وسيكون هذا الفريق أو النادي مسؤولاً عن عدم إقامة المباراة، وبالتالي يتم اعتباره منسحباً من البطولة، ويخضع الفريق أو النادي المشارك واتحاده الوطني للإجراءات في تعليمات البطولة، بحسب ما هو منصوص عليه".

واختتم "في الظروف الاستثنائية، وفي حالة عدم التأثير على جدول البطولة المعتمد من الأمانة العامة في الاتحاد الآسيوي، يمكن للجنة المسابقات (أو أي لجنة فرعية مناطة بهذه المسؤوليات) أن تقوم بعمل استثناء وتسمح بإعادة جدول المباراة المعنية، ولكن اللجنة الفرعية للبطولة في منطقة الغرب، قررت أن التأجيل سيكون له تأثير سلبي كبير على البرنامج الحالي لمباريات الغرب، وتقرر عدم منح استثناء".

ورفع الهلال قائمة مكونة من 11 لاعباً للمباراة، بينها 3 حراس للمرمى، وهو ما يعد أقل من الحد الأدنى للعدد النظامي، الذي يجبر كل فريق على الدخول بـ13 لاعباً مع تواجد حارسين على أقل تقدير.

وكانت إدارة النادي السعودي، تقدمت بطلب تأجيل لمباراة شباب الأهلي، لما يمر به الفريق الأول من ظروف قاهرة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الاتحاد الآسيوي، إذ تعد تلك الحالة الثانية من نوعها، بعد أن رفض أيضاً طلب تأجيل مباراة شاهر خودرو في الجولة الماضية.

