بذور الخروع القاتلة .. سلاح كاد ان ينهي حياة ترامب

أعلنت شبكة "CNN" الأمريكية "اعتراض قوات إنقاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكيّة طرداً يحتوي على مادة الريسين السامة وكان موجهاً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تم اعتراضه الرسالة في مركز للبريد الحكومي قبل وصولها إلى البيت الأبيض وتم اعتقال امرأة كندية مشتبه بها وكان بحوزتها سلاح

ومادة الريسين هي مركب شديد السمية يتم استخراجه من بذور الخروع التي تم استخدامها من قبل في عدد من عمليات الاغتيال