أعلنت شبكة "CNN" الأمريكية "اعتراض قوات إنقاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكيّة طرداً يحتوي على مادة الريسين السامة وكان موجهاً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تم اعتراضه الرسالة في مركز للبريد الحكومي قبل وصولها إلى البيت الأبيض وتم اعتقال امرأة كندية مشتبه بها وكان بحوزتها سلاح
ومادة الريسين هي مركب شديد السمية يتم استخراجه من بذور الخروع التي تم استخدامها من قبل في عدد من عمليات الاغتيال
كانت هذه تفاصيل خبر بذور الخروع القاتلة .. سلاح كاد ان ينهي حياة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.