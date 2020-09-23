موقع أمريكي: لا أحد يعرف مكان أرشيف حزب البعث المعاد من أمريكا

ونقل التقرير عن هشام داود أحد أبرز مستشاري الحكومة العراقية قوله: "للأسف، ليس لديّ أي معلومات عن هذا الملف".

وتحدث مصدر بحسب الموقع الأمريكي قائلا: "هناك وثائق في الأرشيف تتحدث عن المؤسسات الدينية وربما تحتوي على أسماء عدد من السياسيين أو الأشخاص الذين تعاملوا مع نظام البعث ومنخرطون حاليا في العمل السياسي".