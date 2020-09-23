موقع أمريكي: لا أحد يعرف مكان أرشيف حزب البعث المعاد من أمريكا

نشر موقع المونيتور الأمريكي تقريراً، اليوم الأربعاء، عن أرشيف حزب البعث المُعاد من الولايات المتحدة الأمريكية الى العراق، جاء فيه أن "لا أحد يعرف مكانه".
ونقل التقرير عن هشام داود أحد أبرز مستشاري الحكومة العراقية قوله: "للأسف، ليس لديّ أي معلومات عن هذا الملف".
وتحدث مصدر بحسب الموقع الأمريكي قائلا: "هناك وثائق في الأرشيف تتحدث عن المؤسسات الدينية وربما تحتوي على أسماء عدد من السياسيين أو الأشخاص الذين تعاملوا مع نظام البعث ومنخرطون حاليا في العمل السياسي".
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