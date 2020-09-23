الانيق في طريقه لتوقيع بروتوكول تعاون مع فالنسيا الإسباني

وقال كاظم في بيان إن "الاجتماع تضمن الاتفاق على التعاون بين الناديين وناقشنا تطوير الفئات العمرية"، مبينا ان "بروتوكول التعاون سيكون فرصة كبيرة لنادي الطلبة كونه سيساهم بتطوير النادي والاستفادة من الخبرات الإدارية والفنية".وأشار الى ان "نادي فالنسيا من الاندية الكبيرة"، موضحا أن "نادي فالنسيا رحب بالفكرة وستكون هناك دراسة لتعضيد التعاون المشترك بين الناديين".

واختتم كاظم حديثه بالقول، "من المؤمل ان يتم توقيع العقد في اسبانيا منتصف الشهر المقبل".

