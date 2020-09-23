2020-09-23 | 19:55
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اجتمع رئيس الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي الكابتن علاء كاظم عبر سكايب مع ممثل نادي فالنسيا الإسباني من اجل التعاون بين الناديين.
وقال كاظم في بيان إن "الاجتماع تضمن الاتفاق على التعاون بين الناديين وناقشنا تطوير الفئات العمرية"، مبينا ان "بروتوكول التعاون سيكون فرصة كبيرة لنادي الطلبة كونه سيساهم بتطوير النادي والاستفادة من الخبرات الإدارية والفنية".
وأشار الى ان "نادي فالنسيا من الاندية الكبيرة"، موضحا أن "نادي فالنسيا رحب بالفكرة وستكون هناك دراسة لتعضيد التعاون المشترك بين الناديين".
واختتم كاظم حديثه بالقول، "من المؤمل ان يتم توقيع العقد في اسبانيا منتصف الشهر المقبل".
وأشار الى ان "نادي فالنسيا من الاندية الكبيرة"، موضحا أن "نادي فالنسيا رحب بالفكرة وستكون هناك دراسة لتعضيد التعاون المشترك بين الناديين".
واختتم كاظم حديثه بالقول، "من المؤمل ان يتم توقيع العقد في اسبانيا منتصف الشهر المقبل".
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كانت هذه تفاصيل خبر الانيق في طريقه لتوقيع بروتوكول تعاون مع فالنسيا الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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