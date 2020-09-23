رياض عبد العباس ينتقد إدارة الشرطة لعدم تجهيز الفريق بشكل جيد لدوري الابطال

2020-09-23 | 19:40
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انتقد الرئيس الأسبق لنادي الشرطة الرياضي، رياض عبد العباس، إدارة الفريق لعدم تجهيز الفريق بشكل جيد لمسابقة دوري ابطال آسيا.
وقال عبد العباس في حديث للسومرية نيوز، إن "نتائج الشرطة لا تشبع ولا تغني من جوع في دوري أبطال آسيا، إدارة الفريق لا تعرف كيفية التعامل في مثل هكذا بطولات، تكرم الفريق في أول مباراة لخسارته بهدف دون رد أمام الأهلي".
وأوضح ان "الشرطة ظهر ضعيفاً فنيا وبدنيا وهذا يدل عدم خبرة الإدارة التي لم تجهز لاعبين محترفين لهذه البطولة المهمة للعراق أولا ونادي الشرطة ثانيا".
واتم حديثه بالقول، "فعلا قالها مدرب الشرطة الحالي الكابتن غني شهد ملف المحترفين بأيادٍ غير امينة وهذه عبارة عليها الف علامة استفهام".
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