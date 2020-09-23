رياض عبد العباس ينتقد إدارة الشرطة لعدم تجهيز الفريق بشكل جيد لدوري الابطال

وودع فريق الشرطة منافسات دوري ابطال آسيا متخلفاً بفارق هدف وحيد عن الوصيف استقلال طهران الإيراني الذي تغلب على الأهلي السعودي بنتيجة 3-0، اليوم الأربعاء.

وقال عبد العباس في حديث للسومرية نيوز، إن "نتائج الشرطة لا تشبع ولا تغني من جوع في دوري أبطال آسيا، إدارة الفريق لا تعرف كيفية التعامل في مثل هكذا بطولات، تكرم الفريق في أول مباراة لخسارته بهدف دون رد أمام الأهلي".



وأوضح ان "الشرطة ظهر ضعيفاً فنيا وبدنيا وهذا يدل عدم خبرة الإدارة التي لم تجهز لاعبين محترفين لهذه البطولة المهمة للعراق أولا ونادي الشرطة ثانيا".

واتم حديثه بالقول، "فعلا قالها مدرب الشرطة الحالي الكابتن غني شهد ملف المحترفين بأيادٍ غير امينة وهذه عبارة عليها الف علامة استفهام".

