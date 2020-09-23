أسلحة على ظهور "الإبل".. عصابة بقبضة الأمن السوداني

ضبطت القوات الأمنية بالسودان، الأربعاء، عناصر تهريب ذخائر في القضارف، وشبكة أخرى تنشط في عمليات الاتجار بالبشر بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد.



وقال مدير شرطة ولاية القضارف، شرقي السودان اللواء شرطة حقوقي صابر الله جابو إن "قوات المكافحة تمكنت من ضبط 13 ألف طلقة كلاشنكوف في محلية القريشة محملة على ظهور 5 جمال، وكانت في طريقها لإحدى دول الجوار".

وأشار إلى أنه "تم القبض على المتهمين واتخاذ إجراءات القانونية بحقهم تحت المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة بقسم شرطة محلية القريشة تمهيدا لتقديمهم إلى العدالة".

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وفي السياق، تمكنت استخبارات قوات الدعم السريع قطاع البحر الأحمر، من ضبط خلية ببورتسودان تمارس عمليات الاتجار بالبشر وتهريبهم إلى خارج البلاد نظير مبالغ مالية طائلة.

وأوضح المقدم "فائز بلة جاوا"، قائد استخبارات الدعم السريع بالبحر الأحمر، حيثيات عملية التهريب التي تم ضبطها، بأن الخلية تمارس نشاطها الإجرامي عبر شبكة بين الخرطوم وولاية البحر الأحمر.

وأشار إلى أنه تم ضبط الخلية بعد متابعة دقيقة إلى أن وصل المستهدفين بعملية التهريب والبالغ عددهم (12) شخصا إلى بورتسودان قادمين من الخرطوم من جنسيات عربية، تمهيدا لتهريبهم إلى خارج السودان عبر الحدود الشمالية للولاية والقبض على (3) من أفراد الخلية من بينهم "امرأة".