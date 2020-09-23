حارس وزير الخارجية الألماني يضعه بالحجر

دخل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، في حجر صحي بسبب إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت متحدثة باسم الخارجية.



وأضافت أن الاختبار الأول الذي خضع له ماس للكشف عن الإصابة بالفيروس جاء سلبيا.

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وأضافت أن "الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع أجهزة الصحة لمعرفة ما إذا كان هناك مزيد من الإصابات، والإجراءات التي سيُجرى اتخاذها حيال ذلك" موضحة أن المعنيين سيبلغون بالأمر "قريبا".

وكان ماس شارك، الإثنين، في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، كما شارك بإفطار غير رسمي مع المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا.

وكانت المستشارة أنجيلا ميركل دخلت في حجر صحي لمدة أسبوعين في مارس/آذار الماضي بسبب مخالطتها لطبيب مصاب بكورونا، وباشرت ميركل عملها من المنزل خلال الحجر.