الخليج 365الأربعاء 2020/9/23 08:59 م بتوقيت أبوظبي
دخل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، في حجر صحي بسبب إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت متحدثة باسم الخارجية.
وأضافت أن الاختبار الأول الذي خضع له ماس للكشف عن الإصابة بالفيروس جاء سلبيا.
وأضافت أن "الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع أجهزة الصحة لمعرفة ما إذا كان هناك مزيد من الإصابات، والإجراءات التي سيُجرى اتخاذها حيال ذلك" موضحة أن المعنيين سيبلغون بالأمر "قريبا".
وكان ماس شارك، الإثنين، في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، كما شارك بإفطار غير رسمي مع المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا.
وكانت المستشارة أنجيلا ميركل دخلت في حجر صحي لمدة أسبوعين في مارس/آذار الماضي بسبب مخالطتها لطبيب مصاب بكورونا، وباشرت ميركل عملها من المنزل خلال الحجر.
كانت هذه تفاصيل خبر حارس وزير الخارجية الألماني يضعه بالحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.