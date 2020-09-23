الرئيس الجزائري يجدد رفض بلاده أي تدخلات خارجية في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، رفض بلاده أي تدخلات خارجية في ليبيا، مطالبا بضرورة مغادرة المرتزقة الأجانب الأراضي الليبية.



وأكد تبون، خلال كلمته أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجزائر عملت على التقريب بين الفرقاء في ليبيا وجمعهم في مفاوضات حول عملية سياسية.

وقال الرئيس الجزائري: "سياستنا الخارجية مبنية على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها"، مطالبا بضرورة مغادرة جميع المرتزقة الأجانب الأراضي الليبية.

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وعن الوضع في دولة مالي قال تبون: "نتابع عن قرب الوضع الحساس في مالي ونتطلع إلى عودة سريعة للنظام الدستوري".

وفيما يخص الوضع الداخلي في بلاده، جدد الرئيس الجزائري التزام بلاده بمحاربة الإرهاب والتطرف باعتبارهما تهديدا للأمن والتنمية في العالم.

وأضاف: "قاربنا على الانتهاء من وضع إطار وطني لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأكد تبون أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية وتكريس بناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية.