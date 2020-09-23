لملس يشدد على تطبيق قانون المرور وتسهيل وسرعة إنجاز معاملات المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شدد محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، على عدم التهاون في تطبيق لوائح وأنظمة وقوانين المرور والتعامل مع المخالفين بروح القانون.



وأكد المحافظ لملس، خلال زيارة قام بها صباح اليوم الأربعاء إلى إدراة شرطة السير بالعاصمة عدن، على ضرورة تسيير إجراءات المواطنيين وإنجاز معاملاتهم القانونية بسلاسة والابتعاد عن التعقيدات الروتينية ، وكذا معالجة مشكلة الازدحام في الجولات الرئيسية، كجولة البط، وكالتكس والقاهرة، وإعادة العمل بالإشارات الضوئية الحديثة في التقاطعات والشوارع الرئيسية.

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وطاف المحافظ لملس خلال زيارته باقسام إدارة شرطة السير واطّلع على طبيعة عملها، حيث أشاد بمستوى التنظيم والانضباط الذي شاهده من قبل منتسبي الإدارة.

واستمع لملس من العقيد جمال ديّان، مدير عام شرطة السير بالعاصمة عدن، إلى شرحٍ وافٍ عن أنشطة شرطة السير والخدمات التي تقدمها للمواطنين يوميا، وكذا جُملة الصعوبات التي تواجه إدارة شرطة السير، مثل ازدواجية المهام مع بعض الجهات.

وفي السياق ذاته قام المحافظ بزيارة تفقدية للمبنى القديم لإدارة شرطة السير بمديرية خورمكسر، واطّلع على أعمال الترميم والتجديد التي قامت بها الإدارة في المبنى.

وفي ختام زيارته وجّه المحافظ لملس باعداد دراسة متكاملة لاحتياجات إدارة شرطة السير ورفعها اليه