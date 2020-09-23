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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تعتزم فرض إجراءات جديدة جراء ارتفاع إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
من المتوقع أن تعلن الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء قواعد جديدة لمكافحة ارتفاع إصابات فيروس كورونا.
وكانت الحالات الجديدة المؤكدة أعلى من عشرة آلاف لمدة ستة أيام من السبعة أيام الماضية، مقارنة بأقل من ألف يوميا في الأسابيع التي تلت إغلاقا وطنيا استمر 55 يوما والذي جرى رفعه في مايو الماضي.
وقال الناطق باسم الحكومة جابريل أتال بعد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء: "الوضع يتدهور بشكل أسرع في بعض المناطق من أخرى. وهناك ضغط كبير على المستشفيات في بعض المناطق.
وقال أتال إن وزير الصحة أوليفييه فيران سوف يستعرض إجراءات جديدة وكذلك خريطة جديدة للوضع الصحي في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وجرى فرض قواعد مختلفة بشأن التجمعات وساعات عمل الحانات أو شرب المواد الكحولية في المدن الكبرى مثل مارسيليا وبوردو وليون في الأسابيع الأخيرة.
وحتى الآن لم تفرض مثل تلك الإجراءات في باريس ولكن العاصمة لديها أحد أعلى معدلات الإصابة في مختلف أنحاء البلاد، بحسب أحدث نشرة أسبوعية من وكالة الصحة العامة الوطنية.
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