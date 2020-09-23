شكرا لقرائتكم خبر عجز يهدد بوقف مساعدات أونروا للفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس، إن جميع برامج الوكالة مهددة بالتوقف قريبا بفعل العجز المالي في ميزانيتها. وذكر المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبوحسنة أن الوكالة تواجه عجزا بمبلغ 200 مليون دولار لتغطية برامجها الإنسانية حتى نهاية العام الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عجز يهدد بوقف مساعدات أونروا للفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.