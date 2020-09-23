التعليم: استثناءات خاصة للمعلمات أمهات الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات مهمة للمعلمات (أمهات الشهداء والضحايا والمفقودين، والمصابين نتيجة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية).

وجاء ذلك وفقا للقرار الوزاري 45 لسنة 2020، وفقا لنص المادتين الرابعة والخامسة:

المادة الرابعة

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"استثناء أرامل الشهداء والضحايا والمفقودين، والمصابين نتيجة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من قواعد الندب والنقل، بحيث يتم إلحاقهم بالعمل في أقرب مكان لمحل إقامتهم، ويتم منحهم الإجازات المقررة قانونًا بدون مرتب _دون قيد _حال طلبهم".

المادة الخامسة

"إدراج أرامل وأمهات وآباء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين نتيجة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، ضمن الفئات أصحاب الأولوية في الترشح للبعثات التعليمية، والإعارات الخارجية، بعد استيفاء باقي الشروط المقررة بالقانون، والقرارات الوزارية المنظمة".

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