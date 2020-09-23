الأسطول الروسي: تصادم سفينتين في مياه البلطيق وسط ظروف جوية سيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال أسطول بحر البلطيق الروسي، مساء اليوم الأربعاء، إن حادث تصادم وقع بين سفينة حربية روسية، وأخرى للتبريد تابعة لشركة سويسرية، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وجاء في بيان الأسطول الروسي، أن السفينة الروسية أصيبت بشق نتيجة اصطدامها بسفينة تبريد، ووقع الحادث بمنطقة المضايق في مياه بحر البلطيق، اليوم الأربعاء، في ظروف جوية سيئة.

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وأوضح المكتب الإعلامي للأسطول أن سفينة التبريد "أيس روز" التي تبحر تحت علم جزر مارشال اصطدمت، صباح اليوم، بسفينة "كازانيتس" الروسية الصغيرة المضادة للغواصات، وذلك في ظروف جوية سيئة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى عدم وقوع إصابات بين أفراد طاقم السفينة الحربية الروسية التي أصيبت بشق فوق صفحة الماء. وأضاف أن "كازانيتس" تبحر حاليا في طريق عودتها إلى قاعدتها، وأن لجنة متخصصة في أسطول بحر البلطيق تعمل لمعرفة ملابسات الحادث.

وذكرت القوات المسلحة الدنماركية، في وقت سابق اليوم، أن سفينة حربية روسية اصطدمت بسفينة شحن في مضيق إيريسون بين الدنمارك والسويد، وذلك لأسباب مجهولة.