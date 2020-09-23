مقتل 23 شخصًا بينهم أطفال في انفجار صهريج نفط في نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - لاجوس - (د ب أ)

لقي 23 شخصًا، بينهم أطفال، حتفهم عندما انقلبت شاحنة صهريج نفط وانفجرت بالقرب من محطة للحافلات في وسط نيجيريا، حسبما أفاد مسؤولو الطوارئ اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة الاتحادية لسلامة الطرق في بيان إن من بين الضحايا موظفون وطلاب في كلية كوجي الحكومية للفنون التطبيقية ببلدة لوكوجا في وسط نيجيريا، والقريبة من موقع الحادث. كما يضم الضحايا أسرة من خمسة أفراد، وتلاميذ.

وجاء في البيان أن أربعة من الضحايا أصيبوا بحروق شديدة ولا يمكن التعرف عليهم في الانفجار بالقرب من محطة للحافلات تخدم كلية الفنون التطبيقية.

Advertisements

ولم يتم بعد تحديد سبب الحادث، وقد انقلبت الشاحنة مما أدى إلى انسكاب النفط ثم حدوث الانفجار، وتشير التحقيقات الأولية إلى عطل محتمل في المكابح.

وقالت هيئة الطرق إن النيران اندلعت في تسع مركبات أخرى عقب الانفجار.

ودعا حاكم ولاية كوجي، يحيى بيلو، سكان المنطقة إلى التزام الهدوء، رغم حزنهم.