أوروبا تسجل أكثر من ٥ ملايين إصابة بكورونا ودولاً تشدد القيود

محمد اسماعيل - القاهرة - عواصم أوروبية - (أ ف ب)

أُصيب أكثر من خمسة ملايين شخص بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا، حيث يمكن لفرنسا ان تحذو حذو بريطانيا الاربعاء، وتشدد القيود في عاصمتها.

وفي المجمل، سجّلت 5,000,421 إصابة في أوروبا من بينها 227,130 وفاة، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء.

وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة، حتى أمس الثلاثاء أكثر من 200 ألف وفاة بكوفيد-19.

وأعلن في القارة العجوز عن أكثر من 380 ألف حالة إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات يُسجل في المنطقة خلال أسبوع واحد منذ بداية انتشار الوباء.

وهذه الزيادة في حالات الإصابة المسجلة تُفسَّر جزئيًا بالزيادة الحادة في عدد الاختبارات التي أجريت في بعض البلدان الأوروبية مثل فرنسا (أكثر من مليون اختبار في الأسبوع).

وفي مواجهة الارتفاع الحاد في معدل الإصابة بالفيروس في باريس، الذي يصل الآن إلى 204 حالة لكل 100 ألف، قد تعلن السلطات مساء الأربعاء عن إجراءات أكثر صرامة في العاصمة.

فقد يحظر بيع الكحول اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءا بتوقيتها المحلي، وكذلك تجمع أكثر من 10 أشخاص وخفض العدد الأقصى للأشخاص المجاز في التجمعات الكبرى من خمسة آلاف إلى ألف شخص.

ولن تفرض تدابير جديدة بالنسبة لدور رعاية المسنين في المنطقة الباريسية ووسائل النقل وأوقات فتح وإغلاق الحانات والمطاعم.

مزيد من القيود في إسبانيا

والثلاثاء أعلن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، البلد الأكثر تضررًا بالوباء في أوروبا، عن قيود جديدة: ستغلق الحانات والمطاعم التي تؤمن فيها حصريًا خدمة تقديم الوجبات للزبائن الجالسين إلى طاولات اعتبارًا من العاشرة مساء وسيشجع العمل عن بعد مجددًا.

وأكد أن التدابير الجديدة "قد تبقى مفروضة لستة أشهر" سيجري تعزيزها عبر فرض غرامات أكثر تشدداً على المخالفين وحضور قوي للشرطة ودعم من الجيش.

وأضاف "إذا أخفقت كل إجراءاتنا في خفض معدل (انتقال الفيروس) إلى ما دون واحد، حينها نحتفظ بحق فرض قيود أكثر تشدداً".

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وفي إسبانيا وهي من الدول الأوروبية الأكثر تضررًا، ستعلن منطقة مدريد التي عادت بؤرة للوباء، الجمعة توسيع القيود على حرية التنقل إلى مناطق أخرى لوقف تفشي الفيروس.

ومنع أكثر من مليون شخص في العاصمة الإسبانية وضواحيها منذ الاثنين من مغادرة أحيائهم إلا لأسباب محددة كالتوجه إلى العمل أو إلى الطبيب أو للدراسة أو للاستجابة لاستدعاء قضائي أو للاهتمام بأشخاص غير قادرين على تدبير أمورهم.

الولايات المتحدة تتجاوز 200 ألف وفاة بالوباء

وحذر جي رايدر مدير المنظمة الدولية للعمل، اليوم الأربعاء، من أن الوباء كان له أثر "كارثي" أخطر مما كان متوقعًا على سوق العمل.

وتسبب الوباء بوفاة أكثر من 971,677 شخصًا في العالم منذ نهاية ديسمبر وبإصابة أكثر من 31,67 مليون نسمة وفقًا لحصيلة لفرانس برس الأربعاء.

وتبقى القارة الأمريكية التي تمثل أكثر من 38% من كافة الحالات الجديدة المسجلة في الأسبوع المنصرم بحسب منظمة الصحة العالمية، الأكثر تضررًا حتى ولو تراجعت الوفيات فيها بنسبة 22%.

وفي أنحاء أخرى من العالم بدأت بعض الدول بتخفيف تدابيرها كالسعودية التي ستسمح تدريجا بأداء العمرة اعتبارا من 4 أكتوبر للمواطنين والمقيمين في المملكة، وبعد شهر من ذلك للمعتمرين والزوار من خارجها، وذلك بعدما علّقت الرياض أداء هذه المناسك في مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنّ السماح بأداء العمرة والزيارة سيتم على أربع مراحل تبدأ أولاها في 4 أكتوبر حين سيُسمح للمواطنين والمقيمين في المملكة بأداء العمرة "وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام".

وتنوي اليابان تخفيف القيود لزيارتها اعتبارًا من الشهر المقبل من خلال السماح للرعايا الاجانب دخولها للاقامة فيها لأكثر من ثلاثة أشهر وفقًا لوسائل الإعلام.

وسيستثنى السياح من هذا الإجراء وعدد الاشخاص المسموح لهم الدخول يوميًا سيحدد بألف في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تحريك عجلة اقتصادها الذي تضرر جراء فيروس كورونا وتستعد لاستضافة الالعاب الأولمبية في طوكيو والتي تم تأجيلها الى 2021.

وأثر الوباء حتى على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها الثلاثاء دون حضور أي رئيس دولة أو حكومة إلى نيويورك. ويلقي الجميع خطاباتهم في كلمات مسجلة مسبقا تبث على موقع الأمم المتحدة لأسبوع.

واستغل دونالد ترامب الفرصة لمهاجمة الصين معتبرًا أن "على الأمم المتحدة تحميلها مسؤولية أعمالها" لدى بدء تفشي فيروس كورونا المستجد ووصف مجددَا وباء كوفيد-19 بأنه "فيروس صيني".