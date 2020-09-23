ننشر جداول ومواعيد امتحانات الدور الثاني لشهادات القراءات بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن مواعيد امتحانات الدور الثاني لشهادة القراءات بمختلف التخصصات.
وقال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد، إن الامتحانات تبدأ السبت الموافق 29 سبتمبر 2020، وتنتهي في الخامس من أكتوبر المقبل.
وأنهى طلاب الثانوية الأزهرية، أمس الثلاثاء، امتحانات الدور الثاني، بجميع أنحاء الجمهورية.
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