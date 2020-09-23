بينهم أربعة من أسرتين.. أبرز أسماء قائمة التحالف الوطني بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

كشفت مصادر بحزب مستقبل وطن في محافظة المنوفية، عن الأسماء النهائية لقائمة التحالف الوطني داخل المحافظة والتي تقع في نطاق محافظة القاهرة وتضم 100 عضو .

وقالت المصادر التي رفضت ذكر أسمائها، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن القائمة ضمت كل من النائب سامر التلاوي، وفخري عبدالله طايل، وأحمد محمد الخشن، عن حزب مستقبل وطن، والمهندس محمد وفيق عزت، عن حزب الشعب الجمهوري، وعباس عصمت السادات، شقيق السياسي محمد أنور السادات، الذي جرى إسقاط عضويته عن حزب الإصلاح والتنمية، وأحمد بهاء شلبي، عن تنسيقية شباب الأحزاب.

كما ضمت الأسماء كل من الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والجيزة سابقًا ومساعد وزير الصحة، والدكتورة شيرين القشاش، والدكتورة شيرين طايل، عن حزب الغد، نجلة عم النائب فخري طايل، والدكتورة غادة قنديل، وسلمى مراد، عن حزب التجمع، ومها أبو سالم، وحنان بشار أحمد.

وأضافت المصادر أن القائمة بها اثنين من عائلة واحدة، هما المهندس فخري طايل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والدكتورة شيرين طايل، كما جاء في القائمة عباس عصمت السادات، شقيق السياسي محمد أنور السادات وعم كريم طلعت السادات، الذي دفعه حزب مستقبل وطن مرشحًا عن دائرة "تلا - الشهداء" بمحافظة المنوفية.