الصين تكشف عن سفينة ثلاثية ذاتية القيادة

كشفت البحرية الصينية عن سفينتها الحديثة ذاتية القيادة وذلك عن طريق نشر أول صورة فوتوغرافية لها على "تويتر"، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم. وأظهرت الصورة روبوتا بحريا يقوم تصميمه على 3 أجزاء على شكل عوامات. لذلك أطلقت على الروبوت البحري تسمية "السفينة الثلاثية المسيرة". على الروبوت البحري تسمية "السفينة الثلاثية المسيرة". وقالت صحيفة dambiev الإلكترونية الأمريكية إن طول الروبوت البحري الصيني بلغ 40 مترا، سرعته 27 عقدة بحرية. Advertisements وتم تزويده بأجهزة الملاحة ورادارات صوتية، ما دفع بالصحيفة إلى الاعتقاد أنه سيستخدم لمكافحة الغواصات والبحث عن ألغام تحت المائية. صوتية، ما دفع بالصحيفة إلى الاعتقاد أنه سيستخدم لمكافحة الغواصات والبحث عن ألغام تحت المائية. ويعتقد كاتب مقال نشرته الصحيفة أن تصميم الروبوت الثلاثي الصيني يشبه تصميم سفينة Sea Hunter الأمريكية المسيرة التي تم إنزالها إلى البحر عام 2016 حيث بلغت سرعتها أيضا 27 عقدة بحرية وطولها 40 مترا.

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