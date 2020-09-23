مباحثات بين روسيا ومالي لتوطيد العلاقات بين البلدين

إلتقى ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، مع سفير مالي لدى موسكو، تيفينغ كوناتي، لبحث تطوير العلاقات الودية بين روسيا ومالي، حسبما أوردت وزارة الخارجية الروسية، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تم التركيز على "خطوات عملية لتفعيل التعاون في المجالات التجاري الاقتصادي والإنساني وغيرها"، كما تمت الإشارة إلى "أهمية الحفاظ علىحوار منتظم بين موسكو وباماكو حول نقاط الأجندة الدولية ذات الاهتمام المشترك".
كما ذكر البيان أن اللقاء تناول أيضا مناقشة الطرفين الوضع الداخلي في مالي، حيث جرت الإشارة إلى "ضرورة ضمان وفاق وطني شامل على أساس إجراء انتخابات حرة وديمقراطية، بعد فترة انتقالية قصيرة الأجل، بمساعدة المجموعة الاقتصادية
وفي صباح 18 أغسطس الماضي، حدث تمرد في إحدى القواعد العسكرية قرب عاصمة مالي باماكو، استولى زعماؤه على مقر هيئة الأركان العامة واعتقلوا قادة البلاد، بمن فيهم الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا (الذي تم الإفراج عنه لاحقا)، وأعلنوا عن تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب".
ويطالب بعض شركاء مالي، بدءا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، بعودة المدنيين إلى السلطة في غضون عام واحد في ختام فترة انتقالية يقودها مدنيون أيضا.
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