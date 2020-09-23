غدًا.. لافروف وظريف يبحثان الاتفاق النووي الإيراني وسوريا

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري جلسة محادثات غدا الخميس، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يبحثان خلالها الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.
وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء: "سيتواجد وزير الخارجية الإيراني فيموسكو في زيارة عمل يوم الـ24 من سبتمبر، ومن المقرر عقد مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافرو، وسيجري بحث عدد من المواضيع الملحة على الأجندة الدولية، من بينها الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني".
ووفقا لزاخاروفا، فإن الوزيرين سيبحثان أيضا الوضع في سوريا وأفغانستان ومنطقة الخليج.
هذا وأعلن المكتب الإعلامي في السفارة الإيرانية في أنقرة، أمس الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك" أن زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إلى تركيا والتي كانت مقررة اليوم، أُلغيت.
وأجاب المكتب الإعلامي عن سؤال "سبوتنيك" حول الزيارة: "تم إلغاء زيارة وزير الخارجية الإيراني ظريف، التي كانت مقررة اليوم إلى إسطنبول لعقد لقاء ثلاثي مع نظيريه التركي والقطري ولم يحدد موعد جديد للزيارة".
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