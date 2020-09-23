503 إصابة جديدة بكورونا وثلاث وفيات بفلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وقالت الكيلة في بيان صحفي إن محافظة الخليل سجلت أعلى عددمن الإصابات الجديدة، بإجمالي 150 إصابة، تلتها محافظة بيت لحم بواقع 79 حالة، كما سجل قطاع غزة 73 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وأضافت أن هناك 44 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم ثمانية على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وتعاني وزارة الصحة الفلسطينية من نقص في المواد اللازمة لإجراء فحوص فيروس كورونا.
وقالت الكيلة: "العمل جار مع كافة الشركاء لحل أزمة نقص مواد فحص فيروس كورونا".
وأضافت: "أن الشركات الموردة تنتظر وصول المواد من خارج فلسطين لتوريدها لوزارة الصحة".
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