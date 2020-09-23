فرنسا تُعيد فتح برج إيفل بعد إغلاقه بسبب إنذار كاذب

أعادت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، فتح برج إيفل بعد أن أخلته لمدة ساعتين من الزوار على خلفية إنذار بوجود قنبلة، تبيّن لاحقا أنه كاذب، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.



وبحسب صحيفة "لوباريسيان" ضربت الشرطة طوقا أمنيًا في محيط البرج وسط

العاصمة باريس بعد أن تلقت صباحا في الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت غرينتش)، اتصالا هاتفيا من مجهول أعلمها بوجود قنبلة في المكان.

وبعد أكثر من ساعتين من البحث والتحقق

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تبيّن عدم وجود أية قنبلة مما سمح للسلطات بإعادة فتح البرج أمام السائحين.

يعد برج إيفل من أهم المعالم السياحية في فرنسا حيث يقصده ملايين الزوار سنويًا من جميع أنحاء العالم.

ولم يشهد البرج هذا العام (خاصة خلال فصل الصيف) إقبالا كثيفا كالمعتاد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أثر سلبا على قطاع السياحة.