الوفد السوداني ينهي محادثات مع الأميركيين في الإمارات حول التطبيع مع إسرائيل

عاد إلى الخرطوم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن قاد وفد بلاده في مباحثات مع الجانب الأميركي استغرقت 3 أيام.



وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، إن البرهان بحث مع الوفد الأميركي رفع السودان من قائمة الإرهاب ودور الخرطوم في تحقيق السلام العربي الإسرائيلي.



وأوضحت الوكالة أن المحادثات بحثت عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفقا لرؤية حل الدولتين، والدور الذي ينتظر أن يلعبه السودان في سبيل تحقيق هذا السلام.



وأشارت الوكالة السودانية إلى أنه سيتم عرض نتائج هذه المباحثات على أجهزة الحكم الانتقالي بغية مناقشتها والوصول إلى رؤية مشتركة حولها، تحقق مصالح الشعب السوداني وتطلعاته.



وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان "إن مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين في الإمارات تناولت عدة قضايا، بينها السلام العربي مع إسرائيل، لافتا إلى أن نتائج تلك المباحثات ستعرض على مؤسسات الحكم الانتقالي".



ووفق بيان لمجلس السيادة السوداني، "فإن المباحثات تطرقت إلى قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعملية السلام في إقليم دارفور غربي البلاد".



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كما تناولت أيضا "مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفقا لرؤية حل الدولتين، ودور السودان في تحقيق هذا السلام"، بحسب البيان ذاته.



وأوضح البيان أنه "سيتم عرض نتائج المباحثات على أجهزة الحكم الانتقالي بالسودان، بغية المناقشة والوصول إلى رؤية مشتركة تحقق مصالح وتطلعات الشعب السوداني".



ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997، لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها "دولا راعية للإرهاب"، المدرج فيها منذ 1993، لاستضافته، آنذاك، الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.



وأظهرت قوى سياسية في السودان رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، في خضم حديث عن تطبيع سوداني محتمل بعد الإمارات والبحرين.

المصدر: وكالات