البرهان: أجرينا مباحثات مثمرة مع الأمريكيين في أبو ظبي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ 50 دقيقة

قال الفريق ركن أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الأربعاء، إنه أجرى مباحثات اتسمت بالجدية والصراحة مع الأمريكيين، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني فور عودة البرهان إلى الخرطوم قادما من الإمارات حيث قاد وفد بلاده في مباحثات مع الجانب الأميركي استغرقت ثلاثة أيام.

وقال البرهان “اتسمت المباحثات بالجدية والصراحة، وناقشت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، والقيود الأخرى التي تفرضها الولايات المتحدة على المواطنين السودانيين مثل حرمان السودانيين من المشاركة في قرعة (اللوتري) وقانون سلام دارفور وغيرها”.

Advertisements

كما “تناولت عدداً من القضايا الاقليمية وفي مقدمتها مستقبل السلام العربي الاسرائيلي، الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفقاً لرؤية حل الدولتين”. وفقا للبيان.

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني “تناولنا المباحثات الدور الذي ينتظر أن يلعبه السودان في سبيل تحقيق هذا السلام”.

ومن المقرر أن يتم عرض نتائج المباحثات على أجهزة الحكم الانتقالي “بغية مناقشتها والوصول الي رؤية مشتركة حولها تحقق مصالح وتطلعات الشعب السوداني.”