لقاء بحريني إسرائيلي في المنامة لبحث مجالات التعاون بين البلدين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ ساعتين

عقدت جلسة مباحثات في العاصمة البحرينية المنامة، بين مسؤولين بحرينيين ووفد رسمي إسرائيلي، تم خلالها بحث مجالات التعاون في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين ، حسب ما كشفه مصدر مسؤول ، اليوم الأربعاء .

ووقعت البحرين اتفاقات في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن وفدا حكوميا إسرائيليا كان على متن رحلة من تل أبيب إلى البحرين، الأربعاء.

Advertisements

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا عبر الهاتف أمس الثلاثاء اتفاق تأسيس العلاقات الرسمية.

وخلال الاتصال أكد ولي عهد البحرين على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار، مشيرا إلى أن توقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق، أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن التوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.