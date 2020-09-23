“الوينرز” تحفز لاعبي الوداد قبل الديربي.. “بغيناكم بينا تحسو موتوعلى الحمرة والتوني..” – صور

وجه فصيل “الوينرز”، المشجع لنادي الوداد رسالة تحفيزية للاعبي الوداد قبل مباراة الديربي أمام الرجاء البيضاوي، غدا الخميس، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الاحترافي المغربي.

ورفعت بعض عناصر جماهير الوداد، التي حضرت حصة تدريبية لافتة للانتباه في ملعب بنجلون، كتبوا عليها “بغيناكم بينا تحسو موتو على الحمرة والتوني لي كتلبسو” دعما للاعبي الوداد قبل مباراته أمام غريمه التقليدي الرجاء.

وعلق فصيل الوداد عبر صفحته الرسمية حول الرسالة “هي دعوة منا للاعبي الفريق للدخول للمباراة بنية الفوز ولا شيء سواه فالفوز وحده من سيعيدنا للصدارة، ويمنحنا الأفضلية في باقي الجولات، مصيرنا بين أيدينا، والفوز يعفينا من الدخول في حسابات نحن في غنى عنها”.

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ويستقبل فريق الوداد الرياضي غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي في المركب الرياضي محمد الخامس في الساعة الثامنة مساءً “20:00” في مبارة حاسمة، إذ يحتل الرجاء المركز الأول برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوداد، صاحب المركز الثاني.