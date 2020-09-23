بعد اعتماد التعليم الحضوري.. تلاميذ بطنجة: الدراسة في الحجرات لا تعوض – فيديو

فيديو: يونس الميموني
عبر تلاميذ إحدى المدارس في طنجة، اليوم الاثنين، عن استحسانهم لقرار العودة إلى التعليم الحضوري بعد استقرار الحالة الوبائية في عاصمة البوغاز.
وكشف التلاميذ لـ”اليوم24″ أن الدراسة في الأقسام رفقة زملائهم، وأساتذتهم لن تعوض.
وأضاف التلاميذ أن مؤسساتهم اتخذت جميع تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بينها احترام مسافة التباعد الجسدي، وكذا الشروع في عملية تعقيم الوافدين.
وكانت المديرية الإقليمية في طنجة – أصيلة قد أعلنت، الاثنين الماضي، عن إعادة فتح المؤسسات المعنية بالإغلاق في عاصمة البوغاز، ابتداء من يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، واعتماد صيغة التعليم الحضوري، وبالتناوب، وفق ما تنص عليه المذكرة الوزارية.
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