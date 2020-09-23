حرب الطرق.. مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث اصطدام سيارتين ضواحي الداخلة!

لقي شابان مصرعهما، اليوم الأربعاء، في حادث سير خطير، بعد اصطدام سيارتين على مستوى الطريق المؤدية إلى منطقة PK25 شمال مدينة الداخلة.

وأفادت مصادر محلية أن حادثة السير الخطيرة أدت إلى مصرع شخصين على الفور في عين المكان، فيما أصيب 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف حالة استنفار لمختلف السلطات المحلية، حيث حلت في عين المكان عناصر الدرك الملكي، ومصالح الوقاية المدنية، فيما تم نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامّة، فيما تم فتح تحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أعلن أن 17 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 1859 آخرين بجروح، إصابات 53 منهم بليغة، في 1388 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 شتنبر 2020.