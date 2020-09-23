معبر الكركارات.. إجهاض محاولة لتهريب 513 كيلوغراما من مخدر الشيرا مخبأة في تجاويف داخل المقطورة

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني، والدرك الملكي، والجمارك العاملين في معبر الكركارات جنوب مدينة الداخلة، منتصف نهار اليوم الأربعاء، عن إجهاض محاولة لتهريب شحنات من المخدرات، تزن 513 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت على متن شاحنة للنقل الدولي، تحمل لوحات ترقيم مسجلة في إسبانيا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشاحنة المذكورة خضعت لتفتيش دقيق بواسطة الكلاب المدربة، ما أسفر عن العثور داخلها على 513 كيلوغراما من مخدر الشيرا مخبأة في تجاويف داخل المقطورة، وذلك قبل أن يتم توقيف سائقها، البالغ من العمر 47 سنة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح بحث تمهيدي في القضية المذكورة من طرف المصلحة الأمنية المختصة ترابيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابساتها، وتشخيص هويات كافة المتورطين فيها، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية، سواء داخل المغرب، أو على الصعيد الإقليمي، والدولي.

وتندرج العملية المذكورة ، والمشتركة، في إطار الجهود المكثفة، والمتواصلة، التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية في معبر الكركارات جنوب الداخلة، وذلك لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، والمؤثرات العقلية، ورصد، ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.