ألمانيا تعتزم تشديد الرقابة على ارتداء الكمامة في المواصلات العامة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تعتزم السلطات في ألمانيا تشديد الرقابة على الالتزام بارتداء الكمامات في المواصلات العامة، إجباريا.
واتفق اليوم الأربعاء ممثلون عن الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات، بالإضافة إلى الشرطة الاتحادية وشركات نقل ونقابات، على تشديد الرقابة على الصعيد المحلي والاتحادي في أيام معينة.
وجاء في بيان مشترك لهذه الجهات، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أن " السلطات المختصة وشركات النقل ستزيد بشكل ملحوظ من تدابيرها للرقابة على الالتزام بالارتداء الإجباري للكمامات".
وأضاف البيان أنه من المنتظر أن تبعث أيام تشديد الرقابة برسالة عن الإرادة المشتركة للالتزام بارتداء الكمامات إجباريا.
وسيتم توسيع الإجراءات الرقابية في محطات السكك الحديدية ومحطات الحافلات وفقا لقانون كل ولاية.
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