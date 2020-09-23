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إدارة برج إيفل بالعاصمة الفرنسية تعلن إخلاء البرج دون توضيح الأسباب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

إدارة برج إيفل بالعاصمة الفرنسية تعلن إخلاء البرج دون توضيح الأسباب

متابعات_ الخليج 365

أعلنت إدارة برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، إخلاء البرج دون توضيح الأسباب.

 

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ولم يؤكد مصدر أمني فرنسي وفقا لـ"رويترز"، ما تم تداوله في وسائل إعلام محلية بأن الإخلاء جاء عقب تهديد بوجود قنبلة.

وكانت العاصمة باريس شهدت بداية سبتمبر الجاري، حادث طعن، حيث أصيب شخص بجروح خطرة، بعدما هاجمه رجل كان يحمل سلاحا أبيض لاذ بالفرار.

 

 

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية وقتها، إن الضحية أفغاني الجنسية وطالب لجوء في فرنسا، ونقل إلى مستشفى "بحال حرجة"، وفق المصدر ذاته.

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